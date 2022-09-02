Ход муниципальной предвыборной кампании в Москве обсудили на круглом столе. Его провел Фонд развития гражданского общества.

Спикеры проанализировали последние данные социологических служб и озвучили свои прогнозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.