Россия предостерегла США от провокационных шагов – Рябков

Степень вовлеченности США в ситуацию вокруг Украины растет – это опасная тенденция. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Также Россия предостерегла США от провокационных шагов, а именно от поставок дальнобойного оружия Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.