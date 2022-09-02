В МИД РФ призвали не драматизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут"

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Попытки драматизировать ситуацию с возможным закрытием в России еврейского агентства "Сохнут" ничем не оправданы и контрпродуктивны, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. Об этом сообщает РИА Новости.

"Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию", – сказал он.

Кинщак подчеркнул, что данную ситуацию нельзя проецировать на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер.

"Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие", – отметил Кинщак.

21 июля Минюст РФ обратился в суд с просьбой ликвидировать агентство "Сохнут", занимающееся возвращением на родину евреев и помощью репатриантам.

На этом фоне премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае закрытия агентства. Политик отметил, что ликвидация агентства серьезно повлияет на отношения Иерусалима и Москвы.