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Москва 24

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Политика

09:56

Москва сожалеет, что Израиль занял неконструктивную позицию по Украине – Захарова

политика

Фото: depositphotos/dnaveh

Москва сожалеет, что Израиль избрал неконструктивную и необъективную антироссийскую позицию по текущей ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива", – сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Захаровой, последние антироссийские заявления Иерусалима были направлены исключительно в поддержку киевского режима, а не украинского народа. Она отметила, что такая позиция Израиля вызывает вопросы.

"Она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада", – добавила Захарова.

Комментируя ситуацию с ликвидацией в России еврейского агентства "Сохнут", она отметила, что данный процесс лежит исключительно в правовой плоскости.

"Это вопрос министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно", – заключила Захарова.

21 июля министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Беседу по соответствующему иску назначили на 28 июля.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, в свою очередь, поручил подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае закрытия еврейского агентства "Сохнут". Он также отметил, что закрытие агентства серьезно повлияет на отношения Иерусалима и Москвы.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.

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