Москва сожалеет, что Израиль занял неконструктивную позицию по Украине – Захарова

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Москва сожалеет, что Израиль избрал неконструктивную и необъективную антироссийскую позицию по текущей ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива", – сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".
По словам Захаровой, последние антироссийские заявления Иерусалима были направлены исключительно в поддержку киевского режима, а не украинского народа. Она отметила, что такая позиция Израиля вызывает вопросы.
"Она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада", – добавила Захарова.
Комментируя ситуацию с ликвидацией в России еврейского агентства "Сохнут", она отметила, что данный процесс лежит исключительно в правовой плоскости.
"Это вопрос министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно", – заключила Захарова.
21 июля министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Беседу по соответствующему иску назначили на 28 июля.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид, в свою очередь, поручил подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае закрытия еврейского агентства "Сохнут". Он также отметил, что закрытие агентства серьезно повлияет на отношения Иерусалима и Москвы.
Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.
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