В Израиле подготовят "политические меры" в отношении РФ в случае закрытия "Сохнут" – СМИ

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае закрытия еврейского агентства "Сохнут", сообщает издание Israel Hayome.

Отмечается, что меры могут быть приняты в ближайшее время.

Как уточнило издание, межведомственная делегация Израиля была готова отправиться в Россию в прошедшую субботу, 23 июля, однако поездка была отложена в связи с отсутствием согласия РФ на ее совершение.

Ранее Яир Лапид заявил, что возможное закрытие агентства "Сохнут" в Москве серьезно повлияло бы на отношения Иерусалима и России.

До этого министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.