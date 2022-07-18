Захарова ответила на слова Трасс о готовности "осадить" Лаврова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что она хотела бы осадить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и вызвать на разговор Владимира Путина.

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что на переговорах с Лавровым помощница Трасс была вынуждена подсказывать правильные ответы и поправлять ее после каждого ляпа.

Ранее глава МИД Великобритании заявила о готовности осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова.

До этого Трасс пообещала, что в случае избрания лидером Консервативной партии и премьером Великобритании она будет противостоять РФ и помогать Украине победить.

Она отметила, что, работая в кабмине, постоянно "принимала сложные решения". В качестве примера Трасс привела ограничительные меры в отношении России, назвав их самыми суровыми.

