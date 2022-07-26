Песков призвал не проецировать ситуацию с агентством "Сохнут" на отношения РФ и Израиля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с возможным закрытием еврейского агентства "Сохнут" на отношения России и Израиля в целом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнуту", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений. <...> Все организации должны абсолютно соблюдать российское законодательство", – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что не слышал, чтобы кто-то из руководства Израиля дал понять Москве, что страна присоединится к антироссийским санкциям в случае закрытия "Сохнута".

21 июля Минюст РФ обратился в суд с просьбой ликвидировать агентство "Сохнут", занимающееся возвращением на родину евреев и помощью репатриантам. Слушание по иску назначено на 28 июля.

На этом фоне премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае закрытия агентства. Политик отметил, что ликвидация агентства серьезно повлияет на отношения Иерусалима и Москвы.

