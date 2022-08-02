Самолет, в котором может быть Пелоси, повернул на Тайвань

Самолет, на котором предположительно летит спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в настоящее время взял курс на Тайвань, облетев акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Из-за избыточного внимания к этому борту портал был вынужден ограничить число доступных операций. Самолет Пелоси даже побил рекорд самолета Лионеля Месси по числу следящих за ним на Flightradar пользователей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

