Новости мира: Пентагон приостановил поставки ракет Patriot и Stinger Киеву

Пентагон приостановил поставки Киеву ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. Также временно заморожена доставка других видов боеприпасов.

Пляжи и города провинции Буэнос-Айрес за ночь покрылись слоем снега. С приходом зимних осадков установилось экстремальное похолодание: температура опустилась до нуля градусов. В Санта-Крус и на Огненной Земле высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.

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