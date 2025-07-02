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02 июля, 11:30

Политика

Новости мира: Пентагон приостановил поставки ракет Patriot и Stinger Киеву

Новости мира: Пентагон приостановил поставки ракет Patriot и Stinger Киеву

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Пентагон приостановил поставки Киеву ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. Также временно заморожена доставка других видов боеприпасов.

Пляжи и города провинции Буэнос-Айрес за ночь покрылись слоем снега. С приходом зимних осадков установилось экстремальное похолодание: температура опустилась до нуля градусов. В Санта-Крус и на Огненной Земле высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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