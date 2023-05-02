Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов в Краматорске

В Краматорске российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов. Они ударили по эшелону на железнодорожной станции.

Также российская армия бьет по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Нанесены точные удары по скоплениям техники и транспортным узлам ВСУ. В Павлограде Днепропетровской области под огнем оказалась железнодорожная инфраструктура, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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