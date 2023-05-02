Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов в Краматорске

Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов в Краматорске

Военные РФ захватили взводный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Российские военные захватили взводный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

В Индии возмутились карикатуре на богиню Кали, выложенную в Twitter Минобороны Украины

Президент США посоветовал замолчать гостю на приеме в честь окончания месяца Рамадана

Конфликт на Украине спровоцировал рост преступности в Восточной Европе – СМИ

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия

В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране

Беженцы рассказали о ситуации в Артемовске

Минобороны РФ показало боевую работу комплекса "Штурм-С" в зоне СВО

В Краматорске российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов. Они ударили по эшелону на железнодорожной станции.

Также российская армия бьет по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Нанесены точные удары по скоплениям техники и транспортным узлам ВСУ. В Павлограде Днепропетровской области под огнем оказалась железнодорожная инфраструктура, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика