В ГД рассказали, почему зарплаты депутатов будет трудно приравнять к средним по стране

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Василий Власов прокомментировал внесенный группой парламентариев партии "Справедливая Россия – За правду" законопроект, который предлагает приравнять зарплаты депутатов к средним по России. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, его могут не одобрить, поскольку на сегодняшний день зарплата парламентария составляет более 400 тысяч рублей в месяц, однако часть из нее уходит на поездки.

"Если честно, эта зарплата никогда на карту полностью не приходит. Депутаты, скажем так, рабочие, которые от муниципального уровня до Законодательного собрания, большую часть ее тратят на разъезды", – подчеркнул депутат.

До этого Сергей Миронов заявил, что предложенное нововведение даст депутатам стимул к разработке законопроектов, направленных на рост российской экономики, решение социальных вопросов и процветание страны и ее граждан. "Сенаторы РФ и депутаты Госдумы "должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле", – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в 47 тысяч рублей. Самые высокие ожидания от социальных выплат были выявлены в Москве. Столичные пенсионеры отметили, что удовлетворить их потребности могла бы пенсия в 51,3 тысячи рублей в месяц.

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