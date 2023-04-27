Глава "Справедливой России" предложил приравнять зарплату депутатов к средней по стране

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Группа депутатов от партии "Справедливая Россия – За правду!" планирует внести в Госдуму законопроект, приравнивающий заработную плату депутатов к средней по России. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" сообщил руководитель партии Сергей Миронов.

"Сегодня размер заработной платы депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней зарплаты по России", – заявил Миронов.

Политик считает, что предложенное нововведение даст депутатам стимул к разработке законопроектов, направленных на рост российской экономики, решение социальных вопросов и процветание страны и ее граждан.

Как уточняется в пояснении к законопроекту, сенаторы РФ и депутаты Госдумы "должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле". По данным Росстата, в феврале 2023 года средняя ежемесячная зарплата россиян достигала 65 тысяч рублей. При этом декларируемые доходы некоторых депутатов за 2022 год достигали десятков миллионов рублей.

Ранее Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь. По мнению политика, возврат смертной казни в РФ необходим из-за изменившейся геополитической ситуации, враждебных действий Запада против России и участившихся терактов на территории страны.