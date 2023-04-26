Власти объяснили, как липецкий губернатор купил пуховик за 362 тысячи рублей

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Губернатор Липецка Игорь Артамонов покупает брендовые вещи на доходы от ценных бумаг, сообщила в свое телеграм-канале руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

"Легко найти, что за 2021 год губернатор задекларировал 51,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона – доход на посту губернатора, а 48,9 миллиона рублей – доход от ценных бумаг", – написала Фролова.

Чиновница также добавила, что до 2017 года Артамонов работал в Сбербанке и задекларировал доход больше 131 миллиона рублей. По ее словам, губернатор никогда не скрывал своего финансового состояния, но и не прибегал к показной роскоши.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал фотографии Артамонова в брендовой одежде. По подсчетам, общая стоимость гардероба на пяти фотографиях составляет около миллиона рублей. Например, журналисты заметили на чиновнике пуховик Andrea Campagna за 362 тысячи рублей. При этом в телеграм-канале указали, что ежемесячная зарплата губернатора достигает 225 тысяч рублей.

До этого "Единая Россия" разработала для депутатов Госдумы от партии кодекс публичного позиционирования. В нем политиков призвали не выкладывать в социальных сетях предметы роскоши, рестораны и "экзотические путешествия". Кроме того, депутатам порекомендовали не использовать в речи матерные слова и жаргонизмы, которые могут дать повод для насмешек.