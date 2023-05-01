В Индии возмутились карикатуре МО Украины на богиню Кали

Фото: twitter.com/DefenceU

В Индии обвинили Украину в лицемерии после публикации ее оборонным ведомством карикатуры на богиню Кали. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Минобороны Украины опубликовало у себя в Twitter пост, к которому приложило фотографию с поднимающимся от взрыва дымом, а рядом разместило коллаж с богиней Кали, отсылающий к знаменитой фотографии Мэрилин Монро с вздымающимся платьем. Пост был подписан как "Произведение искусства".

Комментируя публикацию, представитель министерства информации Индии Канчан Гупта напомнил, что только недавно Киев заручился поддержкой Дели, однако теперь показал свое истинное лицо.

"Недавно заместитель министра иностранных дел Украины была в Дели, заручившись поддержкой Индии. За этой фальшивкой скрывается истинное лицо украинского правительства", – отметил чиновник.

В свою очередь журналистка телеканала News 18 Шубханги Шарма указала, что подобные публикации не позволительны для страны, которая стала жертвой вооруженного конфликта. Она также отметила, что таким образом Минобороны Украины поиздевалось более чем над миллиардом индусов.

Ранее немецкие пользователи Twitter возмутились требованиями замглавы МИД Украины Андрея Мельника поставить ВСУ еще больше военной техники. Они отмечали, что Киев пора поставить на место, и выражали надежду на то, что Россия положит конец "этому цирку".

