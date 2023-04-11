Пользователи Twitter попросили помощи у РФ после новых требований Мельника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Немецкие пользователи Twitter отреагировали на требования заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить ВСУ еще больше военной техники. Они просят Россию положить конец происходящему.

Мельник написал в своем аккаунте, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, кораблей и подводных лодок. Также он просит увеличить поставки танков.

"Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.



Другой пользователь предупредил украинскую сторону о том, что им стоит лучше готовиться, так как Россия в скором времени подберется достаточно близко.

Еще один немец считает, что Германия не обязана ничего поставлять Киеву, так как Украина не входит в ЕС и НАТО. Он призвал Киев сесть за стол переговоров.

"Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?" – поинтересовался пользователь.

Другой комментатор отметил, что после того, как Украина вместо благодарности оскорбила Германию, она не должна получать никакой поддержки.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявлял, что нахождение немецких войск на Украине является красной чертой, которую нельзя переходить. Он добавил, что Германия не должна становиться участником войны.



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