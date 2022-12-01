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01 декабря, 16:15

Политика

Вооруженные силы Украины потеряли более 60 военных в ЛНР – МО РФ

Вооруженные силы Украины потеряли более 60 военных в ЛНР – МО РФ

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Вооруженные силы Украины потеряли более 60 военных, пытаясь атаковать населенный пункт Куземовка в ЛНР. Об этом сообщил представитель официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным ведомства, около этого поселка уничтожено шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

Также стало известно, что Россия и Украина запланировали очередной обмен пленными по формуле 50 на 50. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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