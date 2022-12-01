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14:09

Происшествия

Открытое горение на производстве пластика в подмосковном Раменском ликвидировано

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Специалисты ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в подмосковном Раменском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС РФ.

"В 13:45 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, пострадавших из-за возгорания не обнаружено.

До этого поступила информация, что в цехе по производству пластика в Раменском начался пожар. Происшествие случилось в деревне Кузнецово.

Отмечалось, что на тот момент площадь возгорания составляла 450 квадратных метров.

Цех по производству пластика загорелся в Раменском

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