10:43Общество
Скончался экс-глава ФСКН Виктор Черкесов
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Первый руководитель Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), полпред президента в СЗФО Виктор Черкесов скончался в возрасте 72 лет. Об этом рассказал депутат ГД Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов. <...> Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!" – написал Хинштейн.
Черкесов родился в 1950 году в Ленинграде, был выходцем из рабочей семьи. В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 2000 году его назначили полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Черкесов был главой ФСКН с 2003 по 2008 год.
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