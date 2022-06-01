Болгария отказалась обеспечивать украинским беженцам люксовые условия

Украинских беженцев выселяют из черноморских отелей Болгарии. Власти заявили, что больше не могут обеспечивать им люксовые условия.

Это не значит, что их лишают права оставаться в стране, а также права на труд, медицинскую и социальную помощь. Но вот место проживания придется поменять. Украинцам это совсем не нравится.

Так, одну группу беженцев перевезли из черноморской Варны в центральную часть Болгарии. И они отказалась жить на государственной турбазе, пришлось заселить в частный отель.

Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тысяч из них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

