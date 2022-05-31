США продолжают изучать отправку РСЗО Украине, но конкретных объявлений нет – Белый дом

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Соединенные Штаты продолжают изучать возможность поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), но никаких конкретных объявлений на этот счет нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Но, как сказал президент Джо Байден, мы не будем отправлять ракеты большой дальности, которые можно использовать за пределами зоны боевых действий на Украине", – приводит ТАСС слова представителя Белого дома.

Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Заявление американского лидера прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране.

Патрушев отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время. По его словам, от этого страдает мирное население.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

