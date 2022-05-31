Российские военные передали продукты экипажу заблокированного в Херсоне турецкого судна

Российские военные привезли гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне. Это бутилированная вода, мука и крупы, консервированная рыба, мясо и многое другое. Всего более 100 тонн. Все передали капитану сухогруза.

Сейчас на борту находятся восемь граждан Турции, остальных ранее эвакуировали на родину. Судно уже три месяца не может покинуть порт – украинские военные заминировали акваторию, как только началась специальная военная операция.

Минобороны РФ ежедневно открывает гуманитарные морские коридоры для выхода судов. Но украинская сторона не раскрывает информации, где установлены мины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.