Новости мира: Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых

Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых. Сообщается, что в рамках сделки создается инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет инвестировать в добычу ресурсов. США смогут делать в него вклады в том числе за счет новой помощи Киеву, а пополняться за счет доходов от лицензирования новых проектов по добыче недр.

В Риме климатические активисты устроили протест прямо у здания министерства юстиции. Полсотни человек катались по земле, пели песни, били в барабаны и бросали в воздух краски холи. Как они сами заявили, это символ бунтарства. Так митингующие выразили несогласие с недавно введенными в стране мерами безопасности, из-за которых полномочия полиции значительно расширились.

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