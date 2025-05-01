Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 08:15

Политика

Новости мира: Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых

Новости мира: Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых

Новости мира: Индия готовится нанести удар по Пакистану

Бойцы группировки войск ВС РФ "Запад" заняли Дорошовку в Харьковской области

ВС РФ освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области

Белый дом назвал первые 100 дней президентства Трампа историческими

Власти Пакистана заявили, что Индия планирует нанести удар в течение ближайших суток

В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения

ВС РФ взяли под контроль Каменку в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Каменку в Харьковской области

Россия приостановит боевые действия в зоне СВО в честь 80-летия Победы

Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых. Сообщается, что в рамках сделки создается инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет инвестировать в добычу ресурсов. США смогут делать в него вклады в том числе за счет новой помощи Киеву, а пополняться за счет доходов от лицензирования новых проектов по добыче недр.

В Риме климатические активисты устроили протест прямо у здания министерства юстиции. Полсотни человек катались по земле, пели песни, били в барабаны и бросали в воздух краски холи. Как они сами заявили, это символ бунтарства. Так митингующие выразили несогласие с недавно введенными в стране мерами безопасности, из-за которых полномочия полиции значительно расширились.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика