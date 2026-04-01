Новости мира: ОАЭ готовы применить силу для открытия Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить силу для открытия Ормузского пролива и рассматривают участие в операции на стороне США. Как пишет The Wall Street Journal, Абу-Даби лоббирует принятие резолюции в Совете безопасности ООН, которая санкционировала бы такие действия. Также дипломаты призывают партнеров из Европы и Азии создать коалицию для обеспечения судоходства через пролив.

Масштабный пожар уничтожил около 700 автомобилей на складе в Мексике. Огонь охватил частный автопарк в Акапулько. Из-за сильного ветра пламя распространилось настолько стремительно, что прибывшие пожарные ничего не смогли сделать. Местные власти сообщили, что обошлось без пострадавших, но из-за пожара, который перекинулся на сухую траву вокруг депо, пришлось закрыть одну из самых оживленных дорог региона. Движение на федеральной магистрали Акапулько – Пинотепа было остановлено на несколько часов из-за плохой видимости.

