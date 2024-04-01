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01 апреля, 13:30

Политика

Новости мира: Трамп призвал Израиль завершить войну в секторе Газа

Новости мира: Трамп призвал Израиль завершить войну в секторе Газа

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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью изданию Israel Hayom заявил, что войну в секторе Газа пора заканчивать. Печатную версию этой беседы в самом Израиле подвергли цензуре, а эксперты заговорили о том, что Вашингтон решил пересмотреть отношение к еврейскому государству. От ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек, 75 тысяч ранены. Правозащитники указывают на угрозу голода среди палестинцев, но Тель-Авив запрещает Турции и Катару доставлять гуманитарную помощь, подозревая их в сотрудничестве с ХАМАС.

Поставки вина из Евросоюза в Россию снизились почти на 40% и достигли минимума за последние шесть лет. Это следует из данных торговой статистики Еврокомиссии. Показатель упал после повышения Москвой пошлин на импорт алкоголя из недружественных стран. Теперь импортеры наращивают ввоз вина из Грузии, Чили и ЮАР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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