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30 июля, 14:45

Общество

Предприниматель Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

Предприниматель Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

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Предприниматель Павел Дуров заявил, что у него более ста биологических детей в 12 странах. Оказалось, что предприниматель сдавал донорский материал, а теперь хочет открыть свою ДНК, чтобы дети могли найти друг друга.

Какие последствия могут быть у такого решения? Отличаются ли юридические аспекты донорства генетического материала в России и мире? Существуют ли случаи, когда дети, зачатые таким способом, вступали в наследство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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