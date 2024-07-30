Предприниматель Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

Предприниматель Павел Дуров заявил, что у него более ста биологических детей в 12 странах. Оказалось, что предприниматель сдавал донорский материал, а теперь хочет открыть свою ДНК, чтобы дети могли найти друг друга.

Какие последствия могут быть у такого решения? Отличаются ли юридические аспекты донорства генетического материала в России и мире? Существуют ли случаи, когда дети, зачатые таким способом, вступали в наследство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

