Телеканал Москва 24 решил узнать у москвичей, как они проводят лето

Фото: департамент торговли и услуг города Москвы

Телеканал Москва 24 решил выяснить, как на самом деле жители столицы предпочитают проводить лето, и для этого запускает опрос в своем телеграм-канале. Оставить голос можно с 29 июля по 2 августа.

Раньше в преддверии летнего сезона москвичи уезжали из города. Однако с каждым годом Москва дает все больше возможностей активно и интересно проводить лето в городе: открытые бассейны, благоустроенные парки и набережные, речные трамвайчики, летние кинотеатры, различные фестивали и ярмарки.

Принять участие в опросе и рассказать, как предпочитают проводить лето, москвичи также могут, перейдя по QR-коду в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что на сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" появился раздел для организаторов мероприятий, где предприниматели могут найти ответы на вопросы и получить городскую поддержку. На фестивале бизнесмены проводят мероприятия и открывают точки продаж. Там проходят выставки, ярмарки, мастер-классы, спортивные тренировки и соревнования.

