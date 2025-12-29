Баннер с поздравлением на стене жилого дома привел к скандалу с соседями в Казани

Яркие публичные сюрпризы с поздравлениями все чаще оборачиваются не радостью, а скандалами и административными штрафами. В Казани гигантский баннер с портретом женщины на стене жилого дома вызвал восторг у именинницы, но привел к конфликту с соседями, из-за чего его пришлось снять через несколько часов.

Аналогичная история произошла в Москве, где романтическая надпись мелом на асфальте под окнами возмутила других жильцов. Как поясняют юристы, такие жесты часто нарушают закон. В столице за надписи на тротуарах грозит штраф от 500 до 2 500 рублей, а размещение личных посланий на рекламных конструкциях запрещено.

