04 октября, 09:15

В подземном паркинге элитного ЖК в Москве разгорелся скандал из-за торговли

Жильцы жилого комплекса "Метрополия" на юго-востоке столицы сообщают о незаконной торговле в подземном паркинге. По их словам, один из соседей организовал продажу рыболовных снастей прямо на своем машино-месте, что привлекает в паркинг посторонних людей.

Владелец места отрицает факт ведения бизнеса, утверждая, что заснятый с ним человек является знакомым, а товары предназначены для личного пользования. Управляющая компания провела проверку, но следов торговли не обнаружила.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

