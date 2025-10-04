В подземном паркинге элитного ЖК в Москве разгорелся скандал из-за торговли

Жильцы жилого комплекса "Метрополия" на юго-востоке столицы сообщают о незаконной торговле в подземном паркинге. По их словам, один из соседей организовал продажу рыболовных снастей прямо на своем машино-месте, что привлекает в паркинг посторонних людей.

Владелец места отрицает факт ведения бизнеса, утверждая, что заснятый с ним человек является знакомым, а товары предназначены для личного пользования. Управляющая компания провела проверку, но следов торговли не обнаружила.

