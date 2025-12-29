Стилисты дали рекомендации по выбору новогодних нарядов

Стилисты дали рекомендации по выбору праздничных нарядов для встречи Нового года. Женщинам советуют обратить внимание на платья из шелка с переливами или благородного бархата. В качестве украшений рекомендуют выбирать золотые или бронзовые аксессуары, которые напоминают блики огня.

Мужчинам стилисты предлагают сочетать классику и решительность. Идеально подойдут костюмы винного или шоколадного цвета.

