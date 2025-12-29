Политологи призвали россиян изучать арабский и испанский языки

Политологи призвали россиян активнее изучать арабский и испанский языки. Это необходимо для развития сотрудничества не только с Китаем, но и со странами Латинской Америки и Объединенными Арабскими Эмиратами, особенно с Дубаем, который стал новым центром международного бизнеса.

Как отметил политолог Денис Денисов, "поворот на Восток" ставит новые задачи, и без знания языков выстроить эффективную коммуникацию невозможно. Он также добавил, что изучение латыни может стать ключом к пониманию романо-германской группы языков, а для работы с африканскими странами полезно знание французского, английского и португальского.

