Жители Москвы и области наблюдали эффект Гало

Жители Москвы и области снова наблюдали эффект Гало. Телезрители прислали фото.

Это солнечный свет преломляется в микроскопических кристалликах льда в облаках. Выглядит так, будто на небе несколько солнц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.