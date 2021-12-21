Специалисты предупредили о риске аварий на железной дороге из-за морозов в ряде регионов

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В третьей декаде декабря на территории нескольких регионов России из-за сильных морозов прогнозируется высокий риск аварий на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Речь идет о Центральном и Уральском федеральных округах, Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Якутии. Там ожидаются температуры ниже -30 градусов. По мнению специалистов, при таких условиях при необходимости требуется вводить особый режим перевозок с ограничением скоростного режима.

"При таких условиях все системы и механизмы железнодорожного транспорта будут работать в условиях максимальных нагрузок, что значительно повышает риск возникновения аварий, связанных в том числе с деформацией железнодорожного полотна", – говорится в сообщении.

Во ВНИИ ГОЧС напомнили, что 8 января 2017 года из-за мороза -29 градусов в Московской области вынужденно остановился состав пригородного поезда сообщением Конаково – Москва. У электровоза перемерзли узлы и агрегаты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и европейской части России об усилении холодов. По словам специалиста, погода будет ниже нормы на 10–13 градусов. В южных регионах РФ отставание от нормы составит 5–8 градусов.

Так, в ночь с 20 на 21 декабря в Москве будет минус 19–21 градус. По области станет холоднее – до минус 24 градусов. Самым же холодным днем недели, отметил метеоролог, будет среда: ночью воздух охладится до минус 22–24 градусов, днем ожидается 18–20 градусов мороза.