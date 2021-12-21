Специалисты предупредили о риске аварий на железной дороге из-за морозов в ряде регионов

Фото: depositphotos/Serjio74b
В третьей декаде декабря на территории нескольких регионов России из-за сильных морозов прогнозируется высокий риск аварий на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Речь идет о Центральном и Уральском федеральных округах, Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Якутии. Там ожидаются температуры ниже -30 градусов. По мнению специалистов, при таких условиях при необходимости требуется вводить особый режим перевозок с ограничением скоростного режима.
"При таких условиях все системы и механизмы железнодорожного транспорта будут работать в условиях максимальных нагрузок, что значительно повышает риск возникновения аварий, связанных в том числе с деформацией железнодорожного полотна", – говорится в сообщении.
Во ВНИИ ГОЧС напомнили, что 8 января 2017 года из-за мороза -29 градусов в Московской области вынужденно остановился состав пригородного поезда сообщением Конаково – Москва. У электровоза перемерзли узлы и агрегаты.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и европейской части России об усилении холодов. По словам специалиста, погода будет ниже нормы на 10–13 градусов. В южных регионах РФ отставание от нормы составит 5–8 градусов.
Так, в ночь с 20 на 21 декабря в Москве будет минус 19–21 градус. По области станет холоднее – до минус 24 градусов. Самым же холодным днем недели, отметил метеоролог, будет среда: ночью воздух охладится до минус 22–24 градусов, днем ожидается 18–20 градусов мороза.
Москву ожидают максимальные для декабря морозы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: