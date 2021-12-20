В Москве увеличат отопление из-за морозов

МОЭК повысит температуру в городской системе теплоснабжения в связи с похолоданием. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура в Москве в ночные часы будет опускаться до 28 градусов мороза.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря, а в Подмосковье – с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

Также в столичном регионе до 22:00 21 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.