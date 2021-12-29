Число вакансий в базе московской службы занятости выросло в 2,6 раза с начала пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уровень безработицы в Москве вернулся к допандемийным значениям и продолжает снижаться благодаря продуктивной работе московской службы занятости: количество предложений в ее базе вакансий с начала пандемии увеличилось в 2,6 раза, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Она уточнила, что на пике пандемии коронавируса уровень регистрируемой безработицы составлял 3%. Сегодня этот показатель снизился в шесть раз и составляет 0,48%.

"Это новый рекорд за период с апреля 2020 года по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии. А число вакансий составляет свыше 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий", – заявила Ракова.

По ее словам, столичная служба занятости подходит индивидуально к каждому соискателю, учитывая его жизненную ситуацию, профессиональный опыт и мотивацию. Специалисты оказывают помощь в составлении резюме, делая акцент на нужных работодателю навыках и характеристиках. Для этого они проводят интервьюирование и подробное тестирование каждого соискателя, определяя его профессиональные и личностные качества. Кроме того, городская служба занятости внедряет в работу современные сервисы, отметила Ракова.

"Например, на сайте центра "Моя работа" соискатели могут подать онлайн-заявление на получение таких услуг, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости. В 2021 году стала доступна новая онлайн-форма поиска работы на портале mos.ru", – уточнила вице-мэр.

Также Ракова сообщила, что благодаря запуску ассесмент-центра специалистам удалось трудоустроить более 200 кандидатов из почти 1,1 тысячи соискателей. Первым партнером площадки стал Московский метрополитен. Всего с 2020 года с помощью службы занятости найти работу смогли более 250 тысяч москвичей, в том числе 110 тысяч в 2021 году.

"Мы понимаем, что важным показателем любой работы является ее конкурентное преимущество на рынке. Таких результатов мы добились благодаря сотрудничеству с крупнейшими сервисами по поиску работы, привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями", – добавила Ракова.

Ранее столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.