В Москве сохранится теплая погода с плюсовой температурой

В Москве сохраняется аномально теплая для конца осени погода. В выходные, 29–30 ноября, температура превысит климатическую норму на 3–4 градуса, достигнув 5 градусов в воскресенье, осадков не ожидается.

Однако во второй декаде декабря в столицу придут устойчивые морозы с обильными осадками. По прогнозам метеорологов, к Новому году в Москве сформируются небольшие снежные сугробы, что создаст традиционную зимнюю атмосферу для праздника.

