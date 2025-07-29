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29 июля, 11:15

Общество

Температура на 5–6 градусов выше нормы ожидается в Москве 29 июля

Температура на 5–6 градусов выше нормы ожидается в Москве 29 июля

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Температура в Москве во вторник, 29 июля, ожидается на 5–6 градусов выше нормы, предупредили синоптики. По их словам, в столицу пришел антициклон, который принес сухую и солнечную погоду.

Влажность достигла 39%. В течение дня осадки в городе не ожидаются, а вечером воздух охладится до 20 градусов. При этом прохладную погоду москвичи смогут заметить ближе к выходным, 2 и 3 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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