Мужчину задержали за распыление газового баллончика в вагоне метро

Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в вагоне метро. Это попало на камеры.

На видео заметно, как пассажиры закрывают лица и разбегаются. Трое человек обратились в полицию.

Мужчину в итоге задержали на станции метро "Пролетарская", баллончик у него изъяли и завели дело. Пассажира обвиняют в хулиганстве, а также в том, что он был пьян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.