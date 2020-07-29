Запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним вводится в Приморье

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В Приморье несовершеннолетним запретят продажу зажигалок. Соответствующий документ принят региональным законодательным собранием, сообщает News.ru.

За продажу зажигалок несовершеннолетним вводится административная ответственность. Так, граждане могут получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

Инициатором данного решения стала региональная прокуратура. В ходе мониторинга ситуации, связанной с сохранением здоровья несовершеннолетних, выяснилось, что дети и подростки часто прибегают к сниффингу. Сообщается, что за 2,5 года было зафиксировано 139 случаев сниффинга среди подростков, в 14 случаях потребители погибли.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который распространяет действие антитабачного законодательства на вейпы, кальяны и снюсы. В их отношении также будет действовать система штрафов при их употреблении в запрещенных местах, а также вовлечение в их потребление несовершеннолетних.