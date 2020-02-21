Ученые назвали новый вид улиток в честь Греты Тунберг

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Ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток семейства циклофорид. Моллюсков выявили в Брунее, сообщает "Газета.ру".

Найденные улитки оказались чувствительны к засухам и предельным значениям температур. Кроме того, выяснилось, что они будут плохо приживаться в условиях вырождения лесов.

В связи с этим специалисты решили назвать новых моллюсков в честь экоавтивистки Греты Тунберг, выступающей за защиту окружающей среды и борьбу с климатическими изменениями.

При этом ученые добавили, что, называя улитку в честь школьницы, они признают, что ее поколение будет ответственно за решение проблем, которые они не создавали.

О Грете Тунберг мир заговорил после ее выступления на саммите ООН. В ходе выступления активистка обвинила мировых лидеров в украденном у нее детстве. По словам 16-летней шведки, власти делают недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы.

В декабре прошлого года школьницу признали "Человеком года" по версии журнала Time. Также стало известно, что о ее жизни планируется снять фильм.