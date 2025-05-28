Россиянам напомнили об ответственности за сбор некоторых видов ягод

Перед началом сезона россиянам напомнили об ответственности, в том числе уголовной, за сбор некоторых видов ягод. Можно получить до 4 лет лишения свободы, если принести из леса плоды, занесенные в Красную книгу.

Как предупредили в Госдуме, законом запрещено собирать в больших количествах костянику и княженику, которые легко спутать с привычной малиной.

За нарушение законодательства могут назначить также исправительные работы или штраф до 1 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.