Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 06:30

Общество

Россиянам напомнили об ответственности за сбор некоторых видов ягод

Россиянам напомнили об ответственности за сбор некоторых видов ягод

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Перед началом сезона россиянам напомнили об ответственности, в том числе уголовной, за сбор некоторых видов ягод. Можно получить до 4 лет лишения свободы, если принести из леса плоды, занесенные в Красную книгу.

Как предупредили в Госдуме, законом запрещено собирать в больших количествах костянику и княженику, которые легко спутать с привычной малиной.

За нарушение законодательства могут назначить также исправительные работы или штраф до 1 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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