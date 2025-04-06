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06 апреля, 10:00

Транспорт

Лимитированные "Тройки" стали объектами коллекционирования

Лимитированные "Тройки" стали объектами коллекционирования

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Прошло 12 лет с начала выпуска транспортных карт "Тройка" в Москве. Сейчас их используют миллионы пассажиров, но многие экземпляры стали коллекционной редкостью. Некоторые лимитированные выпуски стоят тысячи рублей и продаются на аукционах.

Дизайны придумывают в сотрудничестве с музеями, ведомствами и художниками. В серии встречаются герои фильмов, спортсмены и животные из Красной книги. За редкими выпусками охотятся коллекционеры со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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