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Новости

04 апреля, 13:00

Безопасность

"Техно": мошенники начали использовать электросамокаты для кражи персональных данных

"Техно": мошенники начали использовать электросамокаты для кражи персональных данных

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Мошенники начали клеить на электросамокаты и велосипеды поддельные QR-коды, при сканировании которых пользователь переходит на сайт-двойник, где надо ввести сумму и подтвердить ее кодом из СМС.

Для того, чтобы личные данные не попали мошенникам, нужно проверять подлинность QR-кода. Он не должен быть размещен на стикере и непривычном месте устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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