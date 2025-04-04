04 апреля, 13:00Безопасность
"Техно": мошенники начали использовать электросамокаты для кражи персональных данных
Мошенники начали клеить на электросамокаты и велосипеды поддельные QR-коды, при сканировании которых пользователь переходит на сайт-двойник, где надо ввести сумму и подтвердить ее кодом из СМС.
Для того, чтобы личные данные не попали мошенникам, нужно проверять подлинность QR-кода. Он не должен быть размещен на стикере и непривычном месте устройства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.