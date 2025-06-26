Москвичи смогут оформить заказ льготного детского питания в приложении "ЕМИАС. Инфо"

Оформить заказ на получение льготного питания в молочно-раздаточных пунктах теперь можно и в приложении "ЕМИАС. Инфо". Раньше такая опция была доступна только на портале mos.ru. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вся информация о заказанном питании отображается у родителя в сервисе, а заявки можно подавать сразу на всех детей в семье. После оформления формируется QR-код, по которому набор можно получить в выбранном пункте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.