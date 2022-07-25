История Тони Гарнетта, который ушел из семьи к беженке из Украины, получила продолжение

История британца Тони Гарнетта, который ушел из семьи к беженке из Украины, получила продолжение. Медицинский центр, где Гарнетт работал охранником, решил, что им не нужен такой знаменитый сотрудник, и уволил его.

Два месяца назад Гарнетт бросил жену и двоих дочек ради беженки. Это случилось всего за 10 дней после того, как она к ним заселилась. Разлучнице написали другие беженки, которых выставили за дверь после нашумевшей истории. Они обвинили девушку в своих проблемах с пристанищем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.