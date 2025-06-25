В Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

Стало известно, какие профессии в Москве считаются самыми высокооплачиваемыми. Рейтинг подготовил центр "Профессии будущего". По данным экспертов, больше всего готовы платить специалистам в сферах промышленности, IT, транспорта и финансов – зарплаты там достигают 500 тысяч рублей.

Максимальные предложения получают аналитики, а также специалисты по аргонной сварке, которые могут зарабатывать до полумиллиона рублей. Сервисные инженеры, машинисты электропоезда и электромеханики получают до 200 тысяч рублей в месяц.

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