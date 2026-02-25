В Москве развернулись гуляния в честь китайского Нового года

На Манежной площади и других площадках столицы развернулись праздничные гуляния в честь китайского Нового года – яркие декорации, тысячи фонариков и символ года Красная Огненная Лошадь. Гостям предложены традиционные блюда, в том числе удон, баоцзы, пекинская утка и десерты в карамели.

Фестиваль проходит также на Болотной площади, в кинопарке "Москино" и Музее Москвы, где можно увидеть тематические выставки и сувениры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.