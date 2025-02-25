Свадебные церемонии прошли на катке ВДНХ

В красивую дату 25.02.2025 на ВДНХ прошли необычные свадебные церемонии. Две столичные пары обменялись кольцами на льду самого большого катка Москвы.

Уникальную возможность заключить брак на коньках молодожены получили в подарок от города в рамках проекта "Новые адреса счастья". Он позволяет проводить церемонии в самых красивых и нестандартных местах Москвы. В прошлом году с помощью проекта оригинальные свадьбы сыграли более двадцати тысяч жителей столицы.

Почему влюбленные решили пожениться именно на катке ВДНХ? Как они готовились к необычному событию и какие эмоции испытали во время церемонии? Ответы на эти вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.