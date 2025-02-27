Московский сантехник решил использовать фото с актером Борисовым для продвижения услуг

Московский сантехник Роман Шергин решил использовать свое случайное знакомство с актером Юрием Борисовым для продвижения своих услуг. Фотография, сделанная во время ремонта в квартире артиста, стала частью рекламной кампании мастера.

После публикации снимка на доске объявлений интерес к услугам сантехника вырос в разы: ежедневно Роман получает около тысячи запросов. Фото привлекло внимание почти 90 тысяч пользователей.

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