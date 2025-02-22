Минпросвещения держит на особом контроле проведение Всероссийской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения РФ держит на особом контроле проведение Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как отметили в министерстве, в некоторых регионах зафиксированы факты слива заданий по географии во время проведения олимпиады. В связи с этим специалисты проверят видеозаписи соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Также ведомство организует перепроверку результатов у участников олимпиады.

Соревновательные туры регионального этапа олимпиады проводятся с минимальными временными разрывами при получении заданий между российскими регионами.

"Такой подход позволяет исключить возможность утечки заданий", – объяснило министерство.

Ранее стало известно, что свыше 87 тысяч школьников из 465 школ принимают участие в уникальном московском проекте "Образовательные вертикали". Эта программа является первым этапом предпрофессиональной подготовки для учеников 7–9 классов, напомнил Сергей Собянин. Проект включает три образовательные вертикали – математическую, естественно-научную и ИТ.

Между тем на спортивных соревнованиях в 2024 году школьники из Москвы завоевали более 50 медалей. Так, столичные ученики стали лучшими на состязаниях по шахматам, регби, большому теннису и другим видам спорта.

Например, команда клуба "Гринстар" школы № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского завоевала титул чемпиона всероссийских соревнований "Регбийная школьная лига". Мужская и женская сборные студенческого спортивного клуба "Приоритет-МИПК" заняли первое место на Всероссийском фестивале студенческого спорта "АССК. Фест".

