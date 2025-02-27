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27 февраля, 14:15

Общество

В Москве ожидается похолодание до минус 5 градусов вечером 27 февраля

В Москве ожидается похолодание до минус 5 градусов вечером 27 февраля

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Вечером 27 февраля в столице температура воздуха опустится до минус 5 градусов, что немного ниже дневных значений, когда столбики термометров показывали 1 градус тепла. Атмосферное давление останется чуть выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Погода сохранит схожий характер 28 февраля: утром будет минус 8–10 градусов, а днем воздух прогреется до 0–2 градусов. В городе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы, поэтому москвичам стоит быть внимательными на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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