В Москве ожидается похолодание до минус 5 градусов вечером 27 февраля

Вечером 27 февраля в столице температура воздуха опустится до минус 5 градусов, что немного ниже дневных значений, когда столбики термометров показывали 1 градус тепла. Атмосферное давление останется чуть выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Погода сохранит схожий характер 28 февраля: утром будет минус 8–10 градусов, а днем воздух прогреется до 0–2 градусов. В городе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы, поэтому москвичам стоит быть внимательными на дорогах.

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